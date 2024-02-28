Петренко резко отреагировал на слухи о проблемах из-за долгов перед Климовой

Актер ополчился на СМИ

Российский актер Игорь Петренко прервал молчание после массовых публикаций о его многомиллионном долге перед бывшей супругой Екатериной Климовой. Не так давно в медиа появились слухи, что артист находится в розыске у приставов из-за накопившихся по алиментам долгов.

Актера возмутил сам материал – считает, что журналисты "Комсомолки" сами себе напридумывали и на основании домыслов уже опубликовали статью, в которой никто не давал никакого интервью. "КП" утверждала, что долг актера перевалил за девять млн рублей, а самого Игоря разыскивают приставы.

Экс-супруг Климовой уверяет, что, вопреки слухам, заниматься продажей последних вещей он не спешит. Хотя информацию о непогашенном долге подтверждает, указывает телеканал "360". И находится "в контакте" с экс-возлюбленной.

"Я постепенно его закрываю. Что касается детей, мы решаем совместно какие-то проблемы, заботы", – заверил Игорь, добавив, что никто ни от кого не бегает, а проблему он точно сможет решить.

Кстати, Екатерина входит в список российских актрис с самым высоким уровнем дохода – ставка начинается от половины миллиона рублей за один день съемок. Бывший муж обходится киноделам куда дешевле – порядка 150 тыс. рублей. Впрочем, Игорь снимается и в кино, и выступает на театральной сцене.