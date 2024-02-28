Зачем перед визитом гостей вешать на ручку чайный пакетик: хитрый лайфхак

Опытные хозяйки делятся секретами

Жители нашей страны всегда отличались особым гостеприимством. Вряд ли кому-то придет в голову выгонять гостей даже, если они собрались приехать неожиданно и о визите никто заранее не договаривался. Но ситуации могут быть разные – например, в квартире неприбранно или стоит неприятный запах. Хитрый лайфхак опытных домохозяек поможет справиться с щекотливой ситуацией.



Так, есть ли дома или на кухне задержались неаппетитные ароматы, а гости уже практически на пороге, паниковать не стоит. Разумеется, ни одна хозяйка не может допустить, чтобы знакомые посчитали ее грязнулей и с недовольством морщины носы, сидя в гостях.



В то же время, избавиться от неприятного запаха, например, рыбы после приготовления пищи не так-то просто. А может вы задумали уборку и мыли полы чересчур "ароматными средствами". В любом случае, запах дома не должен вызывать отвращение у гостей.



В такой деликатной ситуации на помощь придет обычный чайный пакетик. На него нужно нанести буквально несколько капель любимого эфирного масла и повесить на ручку двери. Такой ароматизатор работает мгновенно. Буквально через несколько минут неприятный запах пропадет, а помещение наполнится тонким ароматом эфирного масла.



К слову, ранее "Утро.ру" делилось советом, который помогает избавиться от неприятного запаха ног.

