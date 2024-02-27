Астрономы узнали о мощнейшем взрыве черной дыры

Астрономы узнали о мощнейшем взрыве черной дыры
Фото: NASA/www.globallookpress.com
Он произошел в 3,8 миллиарда световых лет от Земли

Астрономы нашли доказательство мощнейшего взрыва, который произошел в черной дыре. Речь идет об одном из наиболее сильных выбросе энергии в пределах SDSS J1531+3414 – это галактическое скопление находится в 3,8 млрд световых годах от нашей планеты.

Открытие было сделано после наблюдения с Chandra NASA – космической обсерватории, разработанной для обнаружения рентген-излучения объектов Вселенной с самой высокой температурой. 

SDSS J1531 состоит из огромного количества галактик с горячим газом и темной материей. По итогам самого исследования были получены доказательства произошедшего взрыва, случившегося 200 млн лет назад – однако свет достиг нашей планеты только сейчас.

Черная дыра испустила струю, оттолкнувшую от нее газовые скопления, тем самым сформировав огромную полость. Доказательства самой полости – обнаруженные телескопом "лепестки" рентген-излучения

Газовые скопления, которые были вытолкнуты дырой, частично остыли. Ученые полагают, что из-за эффекта "прилива" двух галактик в момент слияния и стали причиной S-образного формирования скоплений звезд.

А ранее мы рассказывали, с какими трудностями столкнулись в НАСА в попытках рассчитать скорость расширения Вселенной.

Источник: The Astrophysical Journal ✓ Надежный источник

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