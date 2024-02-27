Эта процедура сделает воздух в квартире свежим и чистым

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Чистый воздух в квартире – дело важное. Безусловно, приятнее дышать свежим воздухом, а не спертым и полным неприятных запахов. Качество того, чем мы дышим, зависит в основном от кухонной вытяжки.
Когда мы готовим еду, особенно если что-то жарим или тушим, волей-неволей на решетку попадают мелкие капли жира. Даже использование крышек или жирогасителя не спасет от них. Эти капли застывают и постепенно забивают отверстия решетки, поэтому уже через полгода чистый воздух просто не может прорваться через грязь в квартиру. Чтобы не задыхаться от спертого и грязного воздуха, вытяжку необходимо чистить дважды в год. Нет, процедура очистки совсем не сложная, она элементарна.
Найдите таз или ведро, в которое полностью поместится решетка. Далее следует приготовить раствор: половина куска хозяйственного мыла, натертая на терке, растворяется в горячей воде. Необходимо, чтобы вся решетка скрылась под водой. На полчаса оставьте ее там, а после сполосните теплой водой. Едкое хозяйственное мыло растворяет жир, поэтому чистка решетки вытяжки окажется проще некуда.
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