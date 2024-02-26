Садальский прокомментировал возможное возвращение Чулпан Хаматовой в Россию

Возвращение Чулпан Хаматовой в Россию: Садальский выступил с заявлением
Чулпан Хаматова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Presswww.globallookpress.com
Артистка считает, что ее здесь очень ждут

События зимы 2022 года привели к невероятным волнениям в сфере российского шоу-бизнеса. Неожиданно выяснилось, что немало культурных деятелей крайне далеки от патриотических настроений и не хотят поддерживать родную страну в сложный для нее период. Одной из первых сбежавших ласточек стала актриса Чулпан Хаматова. Впрочем, она убеждена, что в любой момент может вернуться в Россию. Своим мнением по этому поводу поделился артист Станислав Садальский.

В одном из недавних интервью Чулпан Хаматова подчеркнула, что у нее нет никаких проблем с возвращением в Россию. Она отметила, что в любой момент может приехать в нашу страну, встать на колени и попросить прощения. Мол, после этого придется "огрести", но в итоге все наладится. Пока Хаматова боится делать этот шаг, но уже всерьез о нем раздумывает.

Надо полагать, актриса оказалась шокирована резким падением востребованности, популярности и доходов. В нашей стране она пользовалась бесконечной любовью публики и власти, а за границей ее используют лишь как рупор русофобии, о былом уровне жизни остается только вспоминать.

Станислав Садальский выступил с заявлением по поводу ситуации, в которую попала Чулпан Хаматова. Он уверен, что актриса действительно мечтает вернуться, так как оказалась не у дел за границей. Артист подчеркнул, что за рубежом беглецы никому не нужны, так как там хватает собственных звезд. Они рассчитывали, что будут приняты с распростертыми объятиями, однако по факту все вышло совсем иначе.

К слову, ранее Станислав Садальский назвал неожиданную причину несчастья беглых знаменитостей за границей.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник

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