Успенская вспомнила, как Пугачева "испоганила" ей песню

Королева шансона рассказала, из-за чего вычеркнула Аллу из своего "списка"

Любовь Успенская, отметившая 24 февраля свой 70-летний юбилей, уже давно доказала всем на сцене все, что только можно. Ярких эпизодов в ее биографии (особенно в части своей музыкальной карьеры) хватало.

Успенская особенно выделяет среди своих хитов песню "Россия", записанную в начале 1990-х годов во времена ее жизни в Штатах. Однако затем этот хит "испоганила" Алла Борисовна Пугачева, выступавшая с той самой композицией с 1993 года.

Все началось с того, что Алла получила в распоряжение песню, не догадываясь об имени ее владелицы. А тем временем "Россия" вошла в альбом Любови Залмановны. И в композицию был вложен смысл: записывающая хиты в американской студии певица рассказывала в строках, сколько дорог прошла в разлуке с родной страной – хотя Алла не имела к этому ни малейшего отношения.

"Она потом признавалась, что была пьяная, что она вообще не знала, что это моя песня", – поделилась Любовь.

Примадонна каялась в разговоре с разгневанной Любовью, что все напутала: и мелодию, и строки. И после этого Успенская решила вычеркнуть коллегу из собственного "списка".

А ранее мы рассказывали о скандале между Успенской и Филиппом Киркоровым.