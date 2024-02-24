Самбурская призналась, на какие процедуры ходит к косметологам

Самбурская рассказала о секретах своей красоты: замешаны врачи
Настасья Самбурская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
36-летняя артистка честно сообщила о манипуляциях над лицом и телом

Сколько бы ни было недоброжелателей у Настасьи Самбурской, поспорить с ее идеальным внешним видом могут не многие. 36-летняя звезда "Универа" выглядит великолепно, чем порождает очередные слухи вокруг своей персоны. Многие всерьез считают, чтобы сохранить красоту и молодость, актриса обращается к врачам. 

Впрочем, сама Настасья не стала опровергать сплетни и гордо заявила, что медики приложили руку к ее безупречному внешнему виду. В своих социальных сетях она опубликовала снимок. Девушка лежит на кушетке в белом халате, а над ней "колдуют" косметологи с металлическими инструментами. 

"После отпуска на лице появилась пигментация, небольшие воспаления и тусклый тон. Доктор Алиса подобрала мне лечение, которое устранит эти проблемы",  —  написала у себя в блоге актриса. 

Самбурская заявила, что пришла в клинику на чистку лица, фитолечение и биоревитализацию. По словам звезды, это позволяет ей привести кожу в порядок и увлажнить. Помимо этого, звезда планирует сделать массаж, который подтянет тело и избавит от целлюлита. 

Фото: Соцсети

Ранее Настасья Самбурская шокировала своих поклонников снимком в крошечном бикини. Поклонники заявили, что актриса сильно похудела и теперь ее талия тоньше, чем у кошки, которую держит на руках звезда. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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