Гузеева жестоко обидела участниц "Давай поженимся"

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На телешоу "Давай поженимся" пригласили двух девушек-докторов из Тюмени. На съемках их жестоко оскорбила ведущая программы Лариса Гузеева.
О непримиримом характере телезвезды известно давно. Не раз на программе она хлестко высмеивала участниц, порой не гнушаясь обидными фразами. Например, певица Сара Окс даже рассказывала, что особо неприязненно Гузеева относится к девушкам из провинции. Не исключено, что молодые тюменские врачи попали под эту же волну.
На своей странице в соцсетях одна из участниц шоу вскоре после съемок сдержанно написала, что ведущая сделала неверные выводы о них.
"Что мы – агрессивные хамки и высокомерные 30-летние девицы", – отметила девушка.
Однако обижаться на грубиянку-ведущую тюменки не стали, объяснив, что привыкли не теряться, а отстаивать свое мнение. Видимо, профессия врача закаляет характер. Кроме того, девушки неприятно удивились тому, что на протяжении всей программы никто ни слова не сказал о том, что они представляют благородную профессию докторов, хотя на программу их приглашали именно в этом качестве.
Ранее мы писали о рассуждениях Ларисы Гузеевой о том, что в ее отношениях с мужем, бизнесменом Игорем Бухаровым, есть проблемы, и это может разрушить брак.
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