Макаревич* устроил скандал в дорогом ресторане в США

Артист довел персонал до слез

Некогда любимый россиянами певец Андрей Макаревич* продолжает колесить по заграницам. Артист старается сохранить привычный уровень дохода, поэтому активно гастролирует по странам, в которых его желают видеть. Резонансный инцидент произошел в Соединенных Штатах Америки, куда Макаревич* прибыл с концертами. Артист устроил громкий скандал в дорогом ресторане.



Неприятный инцидент случился в Сан-Диего. Прилетевшей в Калифорнию артист решил подкрепиться в одном из местных дорогих ресторанов. Выбор звезды пал на стейк. При этом артист оказался весьма требовательным гурманом: он попросил у официанта, чтобы блюдо сделали прожарки medium-rare. При этом стейк нужно приготовить больше rare, чем medium. Это значит, что мясо должно быть практически сырым, но не совсем.



Когда блюдо принесли придирчивому едоку, он был крайне разочарован. Несмотря на его просьбу, повар передержал кусок мяса на огне, что весьма не понравилось артисту. Когда у него спросили, доволен ли он визитом в ресторан, начался скандал.



Макаревич* прямо объявил, что ему не понравилась прожарка мяса. После этого администратор очень сильно расстроился и предложил заменить блюдо. Андрей отказался, так как уже был сыт. Однако этим дело не закончилось.



В зал вышел повар, который сильно извинялся, заламывал руки, а потом и вовсе расплакался. Такая эмоциональная реакция сильно удивила артиста, который попытался успокоить персонал, доверенный до отчаяния него негативной оценкой. Об этом примечательном случае Макаревич* сам рассказал в социальных сетях.



К слову, ранее Андрей Макаревич* отказался приезжать на похороны основателя "Машины времени".





*признан иностранным агентом на территории России