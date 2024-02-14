Седокова впервые заговорила после слухов о расставании с мужем

Седокова впервые заговорила после слухов о расставании с мужем
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певица уже и не сосчитает, сколько раз расходилась и сходилась с супругом

У Анны Седоковой, пишут в светских хрониках, произошел очередной накал страстей с супругом Янисом Тиммой. После очередной ссоры певица вновь заговорила об отношениях в семье и призналась, что не может даже точно подсчитать, в который раз расстается с мужем.

Певица обратилась к поклонникам, указав, что не скрывает ни от кого факт раздельной жизни с Янисом. Из-за постоянных ссор красотка опустила руки – а вот у спортсмена оказалось больше воли, чтобы исправить положение. Тот совершил, по мнению Анны, поистине мужской поступок – прилетел в ночью из Стамбула в свои единственные выходные, чтобы побыть с семьей. Седокова этот шаг оценила по достоинству.

"Когда-то Янис научил меня, что даже пять минут с любимым человеком имеют значение", – признается певица.

Супруг, к тому же, появился не с пустыми руками – привез подарки и жене, и ребенку. Впрочем, кризис в отношениях от этого никуда не делся. Однако исполнительница уверена: ближе Яниса у нее в жизни никого уже не будет.

"И то, что мы – лучшие друзья, никто никогда не изменит. А дальше посмотрим", – высказалась певица на своей странице в социальных сетях.

Кстати, Седокова уже подогревала слухи о расставании с мужем-баскетболистом. На фоне происходящего она как-то записала песню – призналась, что порыв к творчеству произошел еще тогда, когда ее начало "штормить". А ведь все внутрисемейные ссоры отражались на поведении звезды.


Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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