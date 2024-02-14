"Его убедили выступить": вхожий в дом Киркорова артист объяснил концерт на передовой

Певец наконец-то вошел в "ту дверь" и совершил мужской поступок!

Приезд Филиппа Киркорова на Донбасс наделал немало шума. Певец не только привез щедрые подарки, но и спел перед проходящими лечение солдатами. Причем обошелся без перьев и страз. Выглядел в черной кожанке почти аскетично – никакого эпатажа, никакого "шика-блеска дам".

Многие сочли эту поездку продолжением извинений, которые певец делал после проклятой "голой" вечеринки у Анастасии Ивлеевой. Мол, теперь уж точно он заслужил индульгенцию и вернется на сцену и эфир.

"Филипп сделал хорошее дело, что спел перед солдатами, – заявил "Утро.ру" вхожий в его дом юморист и пародист Александр Матвеев. - Там другая атмосфера – только дежурный свет, колонки и микрофон".

Раскрыл он и секрет появления певца в госпитале. На сей раз артист не ошибся дверью и сделал правильный выбор. "Его, видимо, убедили выступить так спокойно, не по-киркоровски, – считает Матвеев. – И Филипп пошел на поводу. Хотя, на мой взгляд, надо было дать там больше драйва, чтобы поднять дух ребят, наших защитников. Филипп Бедросович это всегда делает на своих концертах. Видно было, как его выступление нравится, какими глазами на него смотрят, подпевают!"