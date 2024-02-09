Как Лобода закатила дикий скандал на "Золотом граммофоне" из-за ванны

Как Лобода закатила дикий скандал на "Золотом граммофоне" из-за ванны
Светлана Лобода. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /globallookpress.com
Певица отказалась выступать из-за схожести реквизита

Скандал перед церемонией вручения премии "Золотой граммофон" устроила Светлана Лобода, возмутившись, что реквизит у номера Мари Краймбрери включал ванную, как и у нее самой.

Андрей Сычев побывал на передаче у Яны Чуриковой. Режиссер-постановщик рассказал о работе над сезонами "Фабрики звезд", крупными концертами и церемониями различных премий. Так, Сычев припомнил дикий скандал, который закатила Лобода на "Золотом граммофоне" из-за ванны.

"Лобода пришла позже со своей ванной, у Краймбрери эти ванны были в клипе, собственно, потому что клип назывался "Спряталась в ванной", – рассказывал постановщик.

Певица, по словам Андрея Сычева, требовала особого отношения и большой подготовки. Ее возмутило, что виноват режиссер – в том, что устроил в двух разных номерах в рамках одного проекта один и тот же реквизит. В итоге, по словам Сычева, украинская певица "дала заднюю".

Напомним, Светлана Лобода уже не раз оказывалась в центре крупных скандалов. Так, недавно ее обвинили в мошенничестве, предметом которого выступали права на один из ее хитов. Автор композиции обратился в полицию с требованием привлечь артистку к ответственности за пренебрежение к закону.

Ранее мы писали, что продюсер Иосиф Пригожин заступился за Лободу, исполнившую песни на русском языке, и назвал ее сильной и сделавшей правильный выбор.

Источник: Проект "Яна Чурикова" ✓ Надежный источник
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