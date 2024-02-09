Киселев назвал ошибку высокопоставленных кураторов SHAMAN

Киселев назвал ошибку высокопоставленных кураторов SHAMAN
Фото: Утро.ру
SHAMAN - один из самых обсуждаемых артистов сегодня. Музыкант и медиаменеджер Владимир Киселев тоже высказался о Ярославе Дронове. Правда, далеко не в комплементарным ключе...

"Когда я услышал песню "Встанем" – отдал должное, безусловно. – признается Киселев. -  Но когда потом началась вакханалия, связанная с именем SHAMAN, c его кураторами.... Они дискредитировали его в обществе, потому что он стал нарицательным именем".

Киселев давно в шоу-бизнесе не понимает, "как можно парня, который только что вышел на сцену, так искусственно противопоставлять всем остальным".

"Люди, которые курируют SHAMAN, задумываются о том, что он становится маргинальным? – задал Киселев риторический вопрос в эфире "360". – Как может завидовать Киркоров, Басков, Лепс, "Земляне" певцу, который еще не проявился, пробился через голову?"

По мнению владельца "Русской медиаграппу", многие артисты "не хотят выступать с SHAMAN на сцене, потому что его PR-группа уничтожает, уничижительно говоря о них, что все ему завидуют". "Люди, которые являются руководителями идеологических отделов вообще понимают, что большие артисты не хотят быть "свитой" у молодого артиста, который заявляет, что он "самый патриотический певец страны". А они  – Коля Басков, Николай Расторгуев – не патриоты?" – поражен Киселев.

Источник: "360" ✓ Надежный источник
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