"Добра им не желаю": Шаляпин о судьбе отмененных после "голой" вечеринки звезд

"Добра им не желаю": Шаляпин о судьбе отмененных после "голой" вечеринки звезд
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Когда Киркоров, Лолита и иже с ними вернутся в эфир

20 декабря 2023 года наш шоу-бизнес запомнит надолго. Тогда в арт-центре "Мутабор" в промзоне на востоке Москвы на территории Первого государственного подшипникового завода состоялась "голая" вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. Там собрались все сливки отечественного шоу-бизнеса – Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан, Анна Асти...

А уже через несколько дней многих начали запрещать, вырезать, не пускать. О том, когда закончатся эти санкции, корреспонденту "Утро.ру" рассказал Прохор Шаляпин на презентации сериала ТНТ с символичным названием: "Бедные смеются, богатые плачут" (в эфире – с 12 февраля). 

"У нас все быстро забывается, и поэтому уже, считай, все гонения позади, все возвращается на круги своя, – заверил Прохор. – Артисты, которым дали пинка, теперь просто скромнее будут вести себя, но они никуда не денутся".

"Я, впрочем, никому из них добра не желаю – они мне очень все надоели, – признался Прохор. – Но и такого зла, чтобы они в забвении сидели дома, тоже не желаю. Для артиста это страшно".

При этом становиться вторым Киркоровым или заменять его на эстраде Прохор вовсе не собирается. "Боже избавь, у меня есть другой кумир и ориентир – Федор Шаляпин, у которого 13 февраля день рождения, – подчеркнул артист. – Это гораздо выше уровень!" 

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Может, Прохор просто завидует звездным коллегам? "К артистам у меня только одна зависть – как они умеют выворачиваться, подлизываться к редакторам и быть во всех программах", – говорит Шаляпин.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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