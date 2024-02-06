Анфису Чехову не пустили на самолет в Москву

Теледива заявила, что сотрудники сделали это специально

Расстроенная Анфиса Чехова на днях пожаловалась своим подписчикам, что ее не пустили в самолет. 46-летняя звезда заявила в социальных сетях, что не успела на рейс из Сочи в Москву. По мнению ведущей, ее вины в случившемся нет. Она считает, что сотрудники не пропустили ее специально, так как у них есть определенная схема, вынуждающая пассажиров повторно тратить деньги на новые билеты.

Звезда уточнила, что ее рейс был задержан на 20 минут. Селебрити спокойно ждала в бизнес-зале, и когда объявили посадку, за 5 минут добежала до нужного гейта. Вот только там ее развернули, сообщив, что посадка на рейс окончена. Теледива была в ярости и потребовала восстановить справедливость, сообщает женский журнал “Клео.ру”.

На обвинения телеведущей быстро ответил сочинский аэропорт. Сотрудники подтвердили, что рейс действительно был задержан, но гейт не менялся. Кроме того, через 4 минуты после объявления о начале посадки все пассажиры, а их было порядка 180, прибыли на место. Также сотрудники сообщили, что несколько раз объявляли имена опаздывающих на рейс по громкой связи.

Работники аэропорта внимательно изучили камеры и сделали вывод, что Анфиса Чехова просто не услышала объявления и пришла на посадку после ее завершения.

Ранее Анфиса Чехова рассказала о травме, которую ей нанес покойный отец.