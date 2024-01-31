Кристина Асмус обнародовала откровенную переписку с Харламовым

Кристина Асмус обнародовала откровенную переписку с Харламовым
Кристина Асмус. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стало известно, что обсуждали бывшие супруги

После скандального развода Гарика Харламова и Кристины Асмус экс-супруги, кажется, только и делают, что ссорятся. И когда актриса опубликовала в своем блоге скриншот с перепиской от бывшего мужа, все приготовились увидеть очередную порцию ругани. Оказалось же, что Асмус поделилась частичкой их мирной жизни, и в диалоге они мило посмеивались над наивностью дочери. 

Так, на скриншоте можно увидеть, что Кристина отправила мужу голосовое сообщение. Она рассказала, как их 10-летняя Настя увидела премию вручения "Оскара" и была уверена, что у ее мамы уже есть престижная награда. Когда же девочка получила отрицательный ответ, она весьма удивилась и хотела выяснить причину такой несправедливости. Ведь, по словам Насти, у ее мамы миллион фильмов, а награду ей не дали. 

На рассказ супруги Гарик написал краткое "смешно". За что получил в ответ несколько смеющихся эмоджи. 

Откровенная переписка из прошлой жизни вызвала множество эмоций у поклонников Кристины Асмус. Они посмеялись вместе с артисткой, а некоторые заподозрили, что отношения у экс-супругов налаживаются и они "снова вместе". Ведь не просто так актриса ударилась в воспоминания о прошлой беззаботной жизни. Кроме того, недавно появились слухи, что Кристина разорвала отношения с Романом Евдокимовым.  

Ранее сообщалось, что Гарик Харламов издевательски высмеял развод с Асмус.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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