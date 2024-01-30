Максимально всех наказать: Гордон накинулась на россиян с обвинениями

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Катя Гордон рассказала на своей странице в социальных сетях, что пребывает в состоянии шока от того, что творится в последнее время. Такое ощущение, пишет ведущая, что россияне вспыхнули к звездам максимальной ненавистью и решили всех наказать.
Уже несколько дней Гордон пытается защитить свою подругу Леру Кудрявцеву. На блондинку набросились зрители, требующие увольнения ее с НТВ, где у нее несколько программ.
Гордон считает, что такая тенденция появилась недавно. Видимо, сограждане осознали, что они могут влиять на судьбу знаменитостей и опускать их с небес на землю, как сделали это с Киркоровым, Лолитой, Настей Ивлеевой. Теперь вот охотники на звезд добрались до Кудрявцевой.
"Люди поняли, что они могут легко "спустить на землю" любую знаменитость, несмотря на ее популярность и значимость", – заявила телеведущая.
Напомним, на Кудрявцеву набросились после программы Андрея Малахова, когда она, не выдержав эмоций, плеснула водой в лицо матери, бросившей новорожденного сына в общественном туалете. Ведущая призналась, что у нее "упало забрало" при виде лица того самого сына. Кудрявцева объяснила, что не раскаивается в сделанном, потому что оправдать такую мать нельзя ничем.
Ранее мы писали, что главная патриотка страны вступилась за Леру Кудрявцеву после инцидента на программе.
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