Лепсу закрыли въезд почти во все страны: что произошло

Музыкант ярко высказался

Григорий Лепс не скрывает гордость за страну и свой патриотизм. Причем последний проявляется не на словах: артист регулярно возит гуманитарную помощь в Донбасс и ездит с концертами на передовую и по госпиталям. Возможно, это и стало причиной, по которой ему больше нельзя ездить во многие страны.

Лепс много раз говорил, что свою сторону выбрал раз и навсегда, и не понимает, как могут "переобуваться" люди, которые раньше отправляли гуманитарную помощь воюющим регионам, а после плюнули в Россию. Хотя артист не осуждает таких коллег, считая, что их право поступать как угодно. В его же адрес оскорбления прилетали превентивно: музыкант ни слова не сказал о лидере киевского режима, но на него обрушились коллеги с Украины с угрозами и грязью.

Тем не менее, прекращать поездки в новые российские регионы музыкант не намерен. По его признанию, там он ощущает себя нужным при виде улыбок воинов, которым дает передышку на передовой. Он не считает себя героем за то, что ездит в зону боевых действий. Для Лепса герои – живые и погибшие защитники Родины. Музыкант считает нормальным поддержку страны ее гражданами и благодарен коллегам, имеющим ту же гражданскую позицию.

Помощь же самого Григория Лепса не ограничивается словесной поддержкой. Он постоянно возит гуманитарную помощь, а недавно вовсе объявил о премии в миллион каждому, кто подобьет танк "Леопард". Обещание вышло ему боком: начались массовые отмены выступлений Лепса в Казахстане, Узбекистане и других странах Средней Азии. Артист, впрочем, не расстроился, заметив, что работы ему хватит и дома, а музыка не должна смешиваться с политикой. Но в наше время это практически невозможно.

Еще 9 лет назад, когда артистов не вынуждали высказать свое мнение и определиться с позицией, Лепса перестали пускать в некоторые страны, а в США объявили пособником мафии. Ныне, признается сам артист, он не может поехать практически никуда. Однако Лепса не волнует закрытый для него въезд во многие страны



"Они хозяева своей страны, имеют право кого-то пускать, кого-то не пускать", – подчеркнул музыкант.



Григорий Лепс не собирается отказываться от своих взглядов ради денег, снова и снова заявляя, что всегда останется на стороне своей Родины. И продолжает выступать с концертами в новых российских регионах, ездить по госпиталям с поддержкой раненых и возить гуманитарную помощь.

Ранее мы писали, что Григорий Лепс отказался в Новый год петь за границей.

