Пользователи интернета зло высмеяли Лазареву*

Пользователи интернета зло высмеяли Лазареву*
Татьяна Лазарева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /globallookpress.com
Бывшей звезде юмористического жанра посоветовали лечить голову

Татьяна Лазарева* в последнее время помалкивала. Прошлый год полон случаев, когда она выдавала очередной перл словно по графику. То ее радовало, что на Москву прилетели беспилотники, то веселила смерть наших солдат. В Татьянин день иноагентка сообщила в соцсетях потрясающе сенсационную весть: они с мужем, таким же иноагентом Михаилом Шацем*, развелись.

Некоторое время назад новоиспеченная испанка Лазарева* громко возмущалась на тему законопроекта, разрешающего конфисковывать имущество у распространяющих фейки об армии. Видимо, задели за больное – многие иноагенты имеют недвижимость в России и сдают ее, живая за границей. Лазарева* плюнула ядом в авторов закона и пожелала им смерти.

Однако возмущение законом понятно, а вот очередная "сенсация" по поводу развода заставила пользователей Сети опешить. В преддверии 2 февраля, видимо, многие ощутили себя в фильме "День сурка": о разводе неуемных супругов они слышали уже несколько раз. Впервые про это заговорили в 2016 году, когда Лазарева* с детьми уехала в Испанию на ПМЖ, а Шац* остался в России. Они прожили так несколько лет, пока и он не уехал после начала СВО. Но... не в Испанию к жене, а в Израиль. С пальца комика-иноагента пропало обручальное кольцо, а телеведущая в очередной раз заявила о расставании.

Россияне, в очередной раз услышав о разводе, решили, что юмористка или перебарщивает со спиртным, или у нее проблемы с памятью, потому что преподносить одну и ту же новость как свежую нормальный человек не может. Самое интересное, Лазарева* обещала вернуться в Россию, когда закончится спецоперация, и навести порядок. Пользователи сети насмешливо посоветовали сначала свои мозги привести в порядок, а потом перевоспитывать россиян.

Ранее мы писали, что живущая в Испании Лазарева* обижается на нежелание россиян ходить на митинги и свергать власть.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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