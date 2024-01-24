"Перебор ботокса": вышедшая в эфир Малышева ужаснула поклонников

"Перебор ботокса": вышедшая в эфир Малышева ужаснула поклонников
Елена Малышева. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
Телеведущая шокировала публику

Теледоктор Елена Малышева всегда пристально следит за собой и уделяет огромное внимание своей внешности. Впрочем, телеведущая никогда и не скрывала, что мечтает о пластике. А после недавно опубликованного фото многие дружно решили, что Елена все-таки попыталась воплотить мечту в жизнь – но крайне неудачно.

Буквально на днях телеведущая решила выйти на связь с любимыми поклонниками в прямом эфире. На первый взгляд, Елена осталась верна себе – вышла на связь в белой сорочке в очках. Однако публика увидела то, из-за чего ахнула. Елена, изможденная морщинами на лице, будто бы сильно постарела, изменившись  до словно неузнаваемой версии себя – что многие поспешили выразить в комментариях.

"Перебор ботокса", "Лицо испорчено пластикой", – приводит "Экспресс газета" комментарии публики.

Фото: соцсети

Впрочем, не исключено, что виной всему стал невыгодный ракурс. Однако публика начала гадать, не стала ли Елена жертвой неудачной пластики. Впрочем, сама телеведущая не стала давать никаких комментариев. Хотя пару лет назад признавалась, что практикует уколы ботокса.

Источник: Экспресс газета • Требует проверки
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