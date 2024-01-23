Алибасов послал матом больную Шукшину

Бывший пасынок заявил, что ему плевать на "утопающих"

Лидия Федосеева-Шукшина после инсульта, перенесенного в прошлом году, почти оглохла, о чем сообщила ее внучка, актриса Анна Трегубенко. Сын бывшего мужа Федосеевой в нецензурной форме заявил, что его не интересует состояние, по сути, чужого ему человека.

После перенесенного инсульта Федосеева-Шукшина так и не оправилась. Сейчас она в основном находится в кресле-коляске, и речь ее сильно затруднена. Заботы о матери взяла на себя младшая дочь Ольга, которая увезла больную за город. Бари Алибасов-младший предположил, что вряд ли отец общался с экс-супругой, учитывая, что и с сыном он встретиться времени не нашел.

На вопрос журналистов, знает ли он, что Лидия Николаевна почти потеряла слух, Алибасов-младший грубо ответил, что ему это неинтересно. Также он отверг то, что актриса была его мачехой, и заявил, что негатива у него к бывшей жене отца нет.



"Папа уважительно относился к Лидии Николаевне, но она его разочаровала настолько, что внутри себя он принял решение не заморачиваться с этими утопающими", – подчеркнул молодой человек.



Ранее мы писали о том, что пожилая актриса потеряла последнюю отдушину – квартиру в Хельсинки. Жилье пустили с молотка, потому что владелец недвижимости, фирма Asunto Oy Punkaharjun, обанкротилась.

