"Мумия": россияне подняли на смех переборщившую с пластикой Бабкину

"Мумия": россияне подняли на смех переборщившую с пластикой Бабкину
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Всплыло новое фото звезды

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина даже в 73 года ведет актиний образ жизни. Уважаемый возраст не мешает королеве русской песни совмещать творческую деятельность и общественно-политическую работу. Кроме того, звезда внимательно следит за своей внешностью, ведь еще пользуется вниманием более молодых кавалеров.

К примеру, Надежда Бабкина старше своего бывшего возлюбленного Евгения Гора на 30 с лишним лет. Ее следующий фаворит Сергей Рябов оказался младше певицы и вовсе на 40 с лишним лет.

Молодой красавец с атлетическим телосложением, к слову, трудился на должности заместителя директора Московского государственного академического театра "Русская песня". Как не трудно догадаться, кресло диктора данного учреждения занимает сама артистка.

Надежда Бабкина совмещает эту должность с должностью художественного руководителя. Правда, сейчас ей приходится успевать все без любимого зама – неравный гражданский брак распался. Сергей Рябов в театре занимался вопросами пиара, но звезда в пиаре, очевидно, не нуждается.

На днях певица вновь привлекла внимание общественности к своей персоне – достаточно было лишь опубликовать в социальных сетях новую фотографию. Правда, пиар получился так себе – пользователи сети подняли исполнительницу на смех.

Фото: соцсети

Многим показалось, что Надежда Бабкина переборщила с пластикой лица. В выражениях комментаторы не стеснялись. Они щедро осыпали звезду "комплиментами":

"Ну и рожа. Гуманоид. Уже на Кена стала похожа. После уколов стало глупым выражение лица. Щеки ужас. Штукатурка все скроет. Вообще мумия".

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
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