Как у Этуша и Фриске: на могиле Моисеева появилась странная деталь

Как у Этуша и Фриске: на могиле Моисеева появилась странная деталь
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Что случилось с захоронением любимого артиста

Владимир Этуш упокоился в марте 2019 года на престижном Новодевичьем кладбище столицы. Ухаживающая за могилой вдова Елена Этуш рассказала, что по посетители некрополя то и дело пытаются украсить памятник великому актеру. "Люди постоянно вкладывают в руку Владимира Абрамовича искусственный цветок, – удивлена вдова. – Я убираю – через некоторое время появляется другой".

В итоге вдова предложила автору памятника Филиппу Трушину сделать пару бронзовых гвоздик, причем одну из из них можно сделать надломленной, как своеобразный символ. И вложить металлические цветы в руку бронзового Этуша. "Но Филипп говорит, что это хорошо, что вкладывают люди, – говорит вдова. Значит, "цепляет". Это контакт зрителя я произведением".

Фото: Социальные сети

Подобное случается и с могилой Жанны Фриске, которая ушли из жизни в 2015 году. Люди постоянно украшают монумент певицы гирляндами, которые родители убирают.

Фото: Социальные сети

Странная деталь появилась и на памятнике Борису Моисееву, который был торжественно открыт 27 сентября 2023 года. На шее у монумента кто-то повязал красный шарф. Чтобы любимому Боре было теплее. "Спасибо за тепло ваших сердец", – написал бывший директор певца Сергей Горох у себя на странице в социальной сети. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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