Престарелая Аллегрова отказалась от денег и стала затворницей

Певица практически ни с кем не общается

Народная артистка России Ирина Аллегрова за последние два года почти что не выходила на сцену. Конечно, певица никогда не скрывала своих патриотических взглядов, более того, попала за поддержку страны народа под многочисленные санкции. Тем не менее, звезда решила пропасть с радаров.

20 января исполнительнице хита "Младший лейтенант" исполнилось 72 года. Никаких торжеств Ирина Аллегрова не устраивала даже в честь дня рождения. Праздник она отметила скромно в кругу семьи. Вообще артистка сегодня предпочитает общаться только с родными и близкими.

Певица выбрала для себя образ жизни затворницы, обрубив контакты даже с коллегами. Лишь иногда она общается с Игорем Николаевым и Игорем Крутым. Кроме того, вхожи в дом звезды остались ее дочь с супругом и любимый внук.

Чтобы не выходить из дома ради выступлений, Ирина Аллегрова умышленно взвинтила ценник, из-за чего теряет огромные деньги. Концертный администратор Валерий Васильев подчеркнул, что спрос на Императрицу отечественной эстрады огромный, однако она категорически отказывается от туров и редко появляется на корпоративах.

За посещение частных вечеринок артистка сегодня просит около десяти миллионов рублей. Разумеется, далеко не все даже обеспеченные люди готовы выложить такую сумму. При этом Ирина Аллегрова тщательно проверяет своих заказчиков.