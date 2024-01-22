Унизила весь народ: казахи резко ответили Канделаки на выпады

В стране не оценили ее высказываний о манкуртах

Медиаменеджер Тина Канделаки угодила в скандал. После ее публикации о переименовании железнодорожных станций в Казахстане она столкнулась с волной негатива в свой адрес. Извиняться знаменитость не стала, а напротив подлила масла в огонь.

Ситуация обострилась после того, как Канделаки заявила о вытеснении русского языка в республике на государственном уровне. По ее мнению, замена названий станций с русских на казахские – это только начало. До этого по аналогичному пути шла Прибалтика.

После она стала получать массу негативных комментариев в свой адрес со стороны казахов, в ответ сравнив всех недовольных с "манкуртами" – рабами, лишенными памяти рода. Слово в соседней стране носит оскорбительный характер.

В итоге, как передает телеканал "360", Тине Канделаки запретили въезд в Казахстан. В МИД республики пояснили, что "государство не простит ее никогда" за подобные заявления. На решение отреагировали и другие важные общественные деятели в стране.

Например, депутат Айдос Сарым отметил, что ему запрещен въезд в Россию на 70 лет – поэтому мера и в отношении Канделаки является справедливой.

"Не нужно тратить на нее слова, слюни, эмоции. Надо иметь самоуважение", – написал он в соцсетях.

Бывший парламентарий Бекболат Тлеухан считает, что медиаменеджер намеренно сделала провокационное заявление, чтобы рассорить Россию и Казахстан.

"Вы всем казахам намекнули, что мы манкурты? Если вы знаете это слово, то вам должно быть известно, насколько тяжелое оскорбление целому народу вы нанесли... И делаете это вы в тот момент, когда у России осталось не так уж много друзей", – отметил он.

По словам бывшего депутата, Канделаки должно быть стыдно за все, что она сказала.