"Рад, что эту вседозволенность немного "прикрутили"": Прохор Шаляпин об участниках "голой вечеринки"

"Рад, что эту вседозволенность немного "прикрутили"": Прохор Шаляпин об участниках "голой вечеринки"
Прохор Шаляпин. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press /globallookpress.com
В скандалах с обнаженкой артист упорно поддерживает давнюю подругу Анастасию Волочкову

Недавно Анастасия Волочкова отпраздновала свой день рождения, на котором был и ее давний друг Прохор Шаляпин. Он всегда поддерживает балерину, не отступил от правила и во время шума по поводу интимного ролика с Волочковой и Джигурдой, слитого кем-то в сеть.

А вот участников вечеринки Ивлеевой Шаляпину совсем не жаль. Прохор Шаляпин порадовался такому эффекту эпатажной тусовки, после которой многие звезды столкнулись с последствиями для своих гонораров и карьеры в целом.

"Я рад, что гайки им все же прикрутили", – заметил Прохор Шаляпин об участниках "голой вечеринки".

Что же касается истории с интимным видео, артист в очередной раз оказался на стороне балерины и заметил, что не видит ее вины в произошедшем. Претензии, считает он, логичнее предъявлять оператору ролика – возможно, он и выложил.

К тому же, уверен Шаляпин, надо уметь видеть разницу между домашними развлечениями "под градусом", не предназначавшимися для публики, и нарочитым раздеванием, как это было в клубе "Мутабор".

Напомним, ранее Анастасия Волочкова ошеломила людей снимками, на которых предстала в микротрусиках на снегу.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
По теме

В США заявили о "сыгравшей ставке" Путина

Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием

Бербок дерзко высказалась о Путине в Одессе

Некоторые политики стараются усугубить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей