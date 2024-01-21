"Рад, что эту вседозволенность немного "прикрутили"": Прохор Шаляпин об участниках "голой вечеринки"

В скандалах с обнаженкой артист упорно поддерживает давнюю подругу Анастасию Волочкову

Недавно Анастасия Волочкова отпраздновала свой день рождения, на котором был и ее давний друг Прохор Шаляпин. Он всегда поддерживает балерину, не отступил от правила и во время шума по поводу интимного ролика с Волочковой и Джигурдой, слитого кем-то в сеть.

А вот участников вечеринки Ивлеевой Шаляпину совсем не жаль. Прохор Шаляпин порадовался такому эффекту эпатажной тусовки, после которой многие звезды столкнулись с последствиями для своих гонораров и карьеры в целом.



"Я рад, что гайки им все же прикрутили", – заметил Прохор Шаляпин об участниках "голой вечеринки".

Что же касается истории с интимным видео, артист в очередной раз оказался на стороне балерины и заметил, что не видит ее вины в произошедшем. Претензии, считает он, логичнее предъявлять оператору ролика – возможно, он и выложил.

К тому же, уверен Шаляпин, надо уметь видеть разницу между домашними развлечениями "под градусом", не предназначавшимися для публики, и нарочитым раздеванием, как это было в клубе "Мутабор".

Напомним, ранее Анастасия Волочкова ошеломила людей снимками, на которых предстала в микротрусиках на снегу.

