Известный продюсер вступился за сбежавшую из РФ Анну Асти

За последствия "голой вечеринки" звезды расплачиваются до сих пор

После появления на "голой" тусовке в московском "Мутаборе" Анна Асти столкнулась с массовой отменой своих мероприятий на федеральном ТВ – не было ее ни на "новогодних огоньках", ни на мюзиклах. Певица решила покинуть страну – и в Россию, вероятнее всего, вернется в начале весны.

Иосиф Пригожин решил вступиться за Анну, с которой пообщался лично после того самого скандала. Оказалось, что Асти не была заранее уведомлена о характере скандального мероприятия – готовилась лишь к коммерческому выступлению. В ее ситуации, утверждает супруг Валерии, мог оказаться каждый.

"Она же не может встать и уйти. Ей в голову не могло прийти и задать вопрос: "А что, у вас кто-то будет с бриллиантами на заднице?" – пояснил Иосиф, заявив, что Анна к такому точно не была готова.

Продюсеру случилось лететь вместе с Анной на одном самолете в Белоруссию, где у нее должен был состояться концерт. Те встретились – и Анна выложила ту ужасающую историю. Певица была сильно расстроена: Пригожин уверен, что не стала бы выходить на сцену "Мутабора", если бы знала, что ее ждет.

"Я не вижу смысла куда-то ее гнать" ,– завершил Иосиф.