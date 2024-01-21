Известный продюсер вступился за сбежавшую из РФ Анну Асти

Известный продюсер вступился за сбежавшую из РФ Анну Асти
Анна Асти. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
За последствия "голой вечеринки" звезды расплачиваются до сих пор

После появления на "голой" тусовке в московском "Мутаборе" Анна Асти столкнулась с массовой отменой своих мероприятий на федеральном ТВ – не было ее ни на "новогодних огоньках", ни на мюзиклах. Певица решила покинуть страну – и в Россию, вероятнее всего, вернется в начале весны.

Иосиф Пригожин решил вступиться за Анну, с которой пообщался лично после того самого скандала. Оказалось, что Асти не была заранее уведомлена о характере скандального мероприятия – готовилась лишь к коммерческому выступлению. В ее ситуации, утверждает супруг Валерии, мог оказаться каждый.

"Она же не может встать и уйти. Ей в голову не могло прийти и задать вопрос: "А что, у вас кто-то будет с бриллиантами на заднице?" – пояснил Иосиф, заявив, что Анна к такому точно не была готова.

Продюсеру случилось лететь вместе с Анной на одном самолете в Белоруссию, где у нее должен был состояться концерт. Те встретились – и Анна выложила ту ужасающую историю. Певица была сильно расстроена: Пригожин уверен, что не стала бы выходить на сцену "Мутабора", если бы знала, что ее ждет.

"Я не вижу смысла куда-то ее гнать" ,– завершил Иосиф.

Источник: НСН ✓ Надежный источник
По теме

В США заявили о "сыгравшей ставке" Путина

Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием

Бербок дерзко высказалась о Путине в Одессе

Некоторые политики стараются усугубить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей