Фадеев официально выгнал Ионову из группы "Глюк’oZa"

Продюсер принял решение о перезапуске проекта

Уже несколько раз появлялась информация о том, что музыкальный продюсер Максим Фадеев собрался перезапускать проект, который когда-то стал очень популярным. Эта идея связана с реакцией продюсера на присутствие Натальи Ионовой на "голой" вечеринке.

Похоже, и впрямь Наталью Ионову выгнали из группы "Глюк’oZa". Много лет выступавшая под этим именем и у многих ассоциирующаяся с ним, она больше не будет иметь права на псевдоним. Сам Фадеев подчеркивает, что "Глюк’oZа" – это группа, а не одна исполнительница. И она прекрасно обойдется без Натальи, которой уже не идет образ эпатажной артистки.



"Теперь она мать двоих взрослых детей, какая же она сегодня Глюк’oZа?" – объяснил продюсер.



Автор проекта не боится, что Ионова обидится на его решение исключить ее из группы, потому что у нее, по его словам, давно сменились приоритеты и есть семья. Новый виток "Глюк’oZы" ориентируется прежде всего на детей. А чтобы возродить музыку из периода самой сильной популярности проекта, привлекут ИИ. Нейросеть создала голос, который слушатели помнят в первых двух альбомах.

Ранее мы писали, что Максим Фадеев приложил Андрея Макаревича званием "главного плагиатора страны".

