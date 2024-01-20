Фадеев официально выгнал Ионову из группы "Глюк’oZa"

Фадеев официально выгнал Ионову из группы "Глюк’oZa"
Максим Фадеев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look /globallookpress.com
Продюсер принял решение о перезапуске проекта

Уже несколько раз появлялась информация о том, что музыкальный продюсер Максим Фадеев собрался перезапускать проект, который когда-то стал очень популярным. Эта идея связана с реакцией продюсера на присутствие Натальи Ионовой на "голой" вечеринке.

Похоже, и впрямь Наталью Ионову выгнали из группы "Глюк’oZa". Много лет выступавшая под этим именем и у многих ассоциирующаяся с ним, она больше не будет иметь права на псевдоним. Сам Фадеев подчеркивает, что "Глюк’oZа" – это группа, а не одна исполнительница. И она прекрасно обойдется без Натальи, которой уже не идет образ эпатажной артистки.

"Теперь она мать двоих взрослых детей, какая же она сегодня Глюк’oZа?" – объяснил продюсер.

Автор проекта не боится, что Ионова обидится на его решение исключить ее из группы, потому что у нее, по его словам, давно сменились приоритеты и есть семья. Новый виток "Глюк’oZы" ориентируется прежде всего на детей. А чтобы возродить музыку из периода самой сильной популярности проекта, привлекут ИИ. Нейросеть создала голос, который слушатели помнят в первых двух альбомах.

Ранее мы писали, что Максим Фадеев приложил Андрея Макаревича званием "главного плагиатора страны".

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
По теме

В США заявили о "сыгравшей ставке" Путина

Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием

Бербок дерзко высказалась о Путине в Одессе

Некоторые политики стараются усугубить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей