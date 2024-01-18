Газманов угодил в скандал из-за вечеринки Ивлеевой

Артист отказывается от своих слов

"Голая" вечеринка продолжает дискредитировать знаменитостей. В этот раз в скандал из-за постыдного мероприятия угодил Олег Газманов. Его обвиняют в том, что он публично простил участников вакханалии. Однако сам исполнитель сообщил, что никак не высказывался о произошедшем и о звездах, которые там присутствовали. Кроме того, он возмущен, что ему приписывают слова о том, что звезды "искупили свою вину", попросив прощения.

"Позиция моя, как гражданина и певца, очевидна: подобные вечеринки недопустимы", - заверил общественность Олег Газманов.

Артист отметил, что он не собирается осуждать коллег выборочно и высказываться на этот счет. Однако Газманов уверен, что такие мероприятия недопустимы в российском обществе в текущей ситуации. Патриот добавил, что его радует единство общественности в этом вопросе и то, что государство "слышит" свой народ и принимает меры.

Последние несколько дней в Сети распространяют высказывание Газманова, которым он якобы простил участников вечеринки Насти Ивлеевой. Общественность возмутилась двойными стандартами певца. Они посчитали, что один из главных патриотов страны не имеет права одобрять такие мероприятия.

Ранее сообщалось, что Олег Газманов влепил оплеуху оскандалившемуся Киркорову в Дубае.