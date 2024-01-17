Вышвырнутый Эрнстом Дибров раскрыл отношение к новой работе на ТНТ

Вышвырнутый Эрнстом Дибров раскрыл отношение к новой работе на ТНТ
Дмитрий Дибров. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
Ведущему придется перенастраиваться на другой формат

Дмитрий Дибров заступает на новое место работы с внушительным резюме – долгое время он являлся ведущим шоу "Кто хочет стать миллионером" на Первом канале. А теперь вместе с Ольгой Бузовой он будет освещать бытовые проблемы россиян на ТНТ. Руководство канала запускает проект "Это нормально?", который выйдет в эфир уже в феврале.

Участники программы по новому формату обязаны угадать, что россияне считают нормальным из озвучиваемой остросоциальной тематики. К примеру, как они относятся к отношениям с женатым мужчиной или замужней женщиной, покупке телефона за сто тысяч рублей в кредит, просмотру цирка с животными. Победа присуждается тому, кто выдаст максимум ответов, совпадающих с позицией большинства населения страны.

Сам Дибров считает новый проект для себя вызовом. Тридцать лет он вел интеллектуальные передачи – а теперь на смену пришло острое шоу с иным форматом.

Дибров соизволил сравнить себя с Антоном Чеховым, родившимся, как и он сам, на Дону. Тонко чувствовавший психологию народа в царской России классик поднимал в каждом произведении бытовые и социальные проблемы соотечественников. И тут Дибров тоже будет делать "чеховскую работу".

"На глазах у телезрителей, каждый день выдавая ловкие, лаконичные, но исчерпывающие суждения о нашей жизни, – высказался ведущий.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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