Урожай огурцов вырастет в разы: хитрый трюк от опытных огородников

Урожай огурцов вырастет в разы: копеечное средство от опытных огородников
Фото:unsplash.com
Садоводы советуют замочить семена одним раствором

Чаще всего перед высадкой семян в грунт им требуется дополнительная обработка. Опытные огородники знают хитрый способ, который поможет увеличить урожай на 40 процентов. По словам дачников, необходимо замочить семена в специальном растворе, который готовится легко и просто, да и стоит сущие копейки. 

Для этого потребуется минеральное или органическое удобрение для овощей, купить которое можно в любом садовом магазине. Необходимо развести  немного "подкормки" в воде и этим раствором замочить семена. Дачники призывают выбирать проверенные, качественные сорта, тогда результат будет гарантировано хорошим. 

Вымачивать семена огурцов в растворе с удобрением нужно минимум 12 часов. Допускается оставить их в жидкости на сутки, но не больше. Это поможет будущим растениям прорасти еще до посадки, а также укрепит их. После замачивания семена необходимо высадить в грунт. 

Теперь за будущими огурцами необходимо только тщательно ухаживать. Овощ любит много света и регулярный полив. Не забывайте пропалывать растения, а также периодически подкармливать новой порцией удобрений. 

Исследования показали, что такой способ позволит увеличить урожай, а также сделать саженцы более стойкими к погодным условиям. 

Ранее специалисты рассказали, что посадить в огороде, чтобы избавиться от мышей. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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