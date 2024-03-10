Поговорим о женском: послеродовые проблемы и методы коррекции

Вынашивание ребенка и роды – это колоссальное испытание для всего организма женщины

С высказываниями о том, что беременность и роды способствуют обновлению организма женщины, его омоложению и укреплению, сталкивались очень многие. При этом подобные убеждения транслируют даже некоторые врачи, что во многом удивляет.

Беременность, вынашивание ребенка и роды – это колоссальное испытание для всего организма женщины. Но почему-то в народе его принято приуменьшать. Гормональные сбои, болезни, которые могут развиваться в период вынашивания ребенка, родовые травмы и лактация приводят к самым непредсказуемым изменениям, которые значительно ухудшают качество жизни мамы. Отдельно нужно сказать, что значительные последствия родов затрагивают мочеполовую систему.

Какие интимные проблемы чаще всего возникают у женщины после родов?

увеличение размеров половых губ, изменение их формы, дряблость и обвисание;

растяжение и опущение стенок влагалища, снижение эластичности и упругости мышц;

рубцы и шрамы на месте разрывов и резекций;

изменения в области клитора, затрудненный доступ для стимуляции;

сухость, раздражение влагалища и половых губ;

недержание мочи (из-за гиперподвижности уретры);

опущение и выпадение матки.

и др.

Влияние вышеперечисленных проблем может приводить к:

появлению дискомфорта и болевых ощущений при ношении нижнего белья, занятиях спортом или при половом акте;

снижению сексуального влечения, отсутствию удовольствия во время полового акта, снижению интенсивности оргазма или невозможности его достижения;

возникновению ощущения неполноценности, непривлекательности, снижению самооценки и проявлению комплексов.

Выбор видов послеродовой коррекции зависит от проблем и результатов, которых нужно достигнуть. В основном методы делятся на малоинвазивные и хирургические.

Малоинвазивные методы

К безоперационным, малотравматичным методам относятся контурная пластика (инъекции филлерами) и лазерная методика общего интимного омоложения.

При проведении контурной пластики специалисты используют филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Высококачественные препараты дают результат, который сохраняется от 10 месяцев до полутора лет. Инъекции филлерами позволяют восполнить утраченные объемы тканей, создать гидратацию кожи и слизистых оболочек, вернуть эластичность и тонус, повысить тактильную восприимчивость и усилить чувствительность при половом акте.

Лазерное интимное омоложение – это метод аппаратной косметологии, воздействующий на ткани интимной зоны для изменения их качества и улучшения свойств. Лазерное омоложение не изменяет форму половых органов, а воздействует на ткани.

Эти процедуры проводят и рекомендуют врачи-косметологи, но их эффективность в решении большей части послеродовых проблем очень низка.

Интимные операции

Интимная пластика – это вид пластических операций в области половых органов. Они направлены на изменение формы с целью коррекции, улучшения внешнего вида, общей нормализации и оптимизации функции половых органов в сексуальной сфере.

Хирургическое вмешательство чаще всего предполагает иссечение излишек и ушивание тканей. Большое значение здесь имеют методы и техники местно-пластических операций (пластика местными тканями, их перемещения).

В контексте показаний, эти 3 методики – контурная пластика, лазерное омоложение и интимная пластика – не могут заменять друг друга, но вполне способны дополнять.

Резюмируя:

интимная пластика меняет форму, не меняя качество тканей;

лазерное омоложение меняет качество тканей;

контурная пластика наполняет ткани для увеличения и восполнения объема.

Показаниями к данным видам коррекции и операциям вполне можно считать простое желание пациентки. Ведь зачастую это желание действительно является обоснованным.

Каждый отдельный случай, как и люди в целом, являются достаточно уникальными, поэтому врач может рекомендовать совмещение несколько видов коррекции по способам или зонам вмешательства. Грамотный специалист сможет подобрать наиболее правильную методику решения вашей интимной проблемы на консультации. И совершенно не стоит бояться и переживать если он порекомендует провести операцию.

Эксперт: Сафонова Любовь Николаевна – врач со стажем более 30 лет, сертифицированный эстетический пластический хирург высшей квалификационной категории, обладатель авторских методик, выполняющий широкий спектр операций по направлениям интимная пластика, ринопластика, блефаропластика, маммопластика и др., а именно, любые пластические операции в аспекте функционально-эстетической бьютификации, а также практикующий исследователь в телесно-ориентированной психологии

