Какая шаурма полезна для здоровья: советы врача

Оказывается, не всякий фастфуд вреден

Запах шаурмы, наверное, пропитал воздух возле каждого метро. Невозможно пройти по улице и не вдохнуть аромат жареного мяса, исходящего из киосков и кафе. Трудно удержаться и не купить ролл из лаваша, наполненный мясом и овощами. Однако многие люди принципиально шаурму не едят, полагая ее вредным продуктом. Врач-гастроэнтеролог Мария Колесникова частично обелила репутацию этого блюда.

По словам Марии Колесниковой, назвать шаурму однозначно вредным фастфудом нельзя. В принципе, это идеальный перекус, в котором в меру представлены углеводы, жиры, белки. Не говоря уже о том, что жареное мясо со свежими или маринованными овощами – просто очень вкусно.

Однако, тут же уточняет Колесникова, есть детали. Да, идея шаурмы хорошая. Но все портит соус из майонеза и кетчупа, которым щедро заливают компоненты. Но можно приготовить шаурму дома. И заменить фабричный неполезный кетчуп домашним майонезом или сметанным соусом – вот тут-то вред и исчезнет.

По поводу мяса гастроэнтеролог напомнила, что не стоит употреблять для шаурмы (да и вообще) свинину, а остальные виды – говядина, курица, телятина, баранина – прекрасно подойдут.

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