Как быстро избавиться от жира на животе: следуйте одному совету

Неприятные складки сильно расстраивают

Идеальный внешний вид – заветная мечта мужчин и женщин. Многие прикладывают колоссальные усилия для того, чтобы избавиться от ненавистного жира на животе. Известный американский специалист Элизабет Лоуден дала дельный совет худеющим.

Эксперт отметила, что, в первую очередь, нужно поработать над метаболизмом. Если ускорить обмен веществ, жир с живота и боков уедет значительно быстрее.

Разогнать метаболизм можно за счет блюд, содержащих ненасыщенные жирные кислоты. В частности, отлично подойдет авокадо и грецкие орехи. А еще важно употреблять белки – они помогают нарастить мышечную массу.

Источник: Focus ✓ Надежный источник

Бондарчук сделала откровенное заявление о разводе

Теледива поделилась личными переживаниями

Губерниев неожиданно вступился за Пугачеву после постыдного конфликта

Комментатор назвал примадонну великой певицей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей