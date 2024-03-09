Как быстро избавиться от жира на животе: следуйте одному совету

Неприятные складки сильно расстраивают

Идеальный внешний вид – заветная мечта мужчин и женщин. Многие прикладывают колоссальные усилия для того, чтобы избавиться от ненавистного жира на животе. Известный американский специалист Элизабет Лоуден дала дельный совет худеющим.



Эксперт отметила, что, в первую очередь, нужно поработать над метаболизмом. Если ускорить обмен веществ, жир с живота и боков уедет значительно быстрее.



Разогнать метаболизм можно за счет блюд, содержащих ненасыщенные жирные кислоты. В частности, отлично подойдет авокадо и грецкие орехи. А еще важно употреблять белки – они помогают нарастить мышечную массу.

