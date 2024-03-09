Зачем бросать зубочистки в кастрюлю с яйцами: совет от хитрых хозяек

Зачем бросать зубочистки в кастрюлю с яйцами: совет от хитрых хозяек
Фото: www.unsplash.com
Лайфхак работает на все 100%

Яйца – один из самых любимых продуктов россиян. Многие не представляют себе начало дня без блюда, приготовленного из яиц. Также богатый белками продукт используют для приготовления салатов и других угощений. Единственная проблема – качественно сварить яйца, а потом их очистить. На выручку хозяйкам пришел необычный лайфхак от более опытных "коллег".

Как известно, часто яйца во время варки лопаются и покрываются небольшими трещинками, из-за которых содержимое вытекает в кастрюльку. Чистить потом такие побитый жизнью продукты – сомнительное удовольствие. Процесс очистки серьезно затягивается и может вызвать большое раздражение у кулинара.

Существует ряд способов избавиться от этой проблемы. Однако вряд ли многие хозяйки слышали о необычном лайфхаке с зубочистками. Оказалось, если варить яйца с добавлением этого секретного ингредиента, на выходе получается идеальный продукт без трещин. Более того, такие яйца намного проще чистить.

Схема использования этого совета от хитрых хозяек очень простая. Сначала яйца нужно залить холодной водой, поставить на огонь и тут же бросить туда несколько зубочисток. Во время варки они будут перемещаться по кастрюльке и защитят яйца от трещин.

К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало о совете из интернета, который может привести к поломке унитаза.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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