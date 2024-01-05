Десерт не оставит никого равнодушным

В начале января хозяйки начинают искать рецепты блюд, которые можно поставить на рождественский стол. Одним из сладких вариантов может стать многими любимый торт "Медовик".

Ингредиенты

Для коржей (12 штук по 18 сантиметров):

Мука – 430 граммов,

Яйца – две штуки,

Сливочное масло 82.5% – 110 граммов,

Сахар – 90 граммов,

Сода – восемь граммов,

Мед – 110 граммов.

Для крема:

Сливки 35% – 150 граммов,

Сахарная пудра – 100 граммов,

Сметана 30% – 450 граммов.

Приготовление:

В глубокую емкость положите сливочное масло, мед и сахар. С помощью водяной бани растопите данные ингредиенты.

Как только масло и сахар превратятся в однородную массу, начните вливать взбитые яйца. Делайте это постепенно, параллельно помешивая содержимое венчиком. Всыпьте необходимое количество соды.

Снимите емкость с огня. Подождите около шести минут. После этого добавьте муку (ее тоже нужно всыпать частями). Замесите тесто и уберите его в холодильник на 15 минут.

По истечении нужного времени раскатайте тесто без использования дополнительной муки. Рассчитайте количество полуфабриката таким образом, чтобы у вас получилось 12 коржей.

Выпекайте коржи при 170°C. На них должна образоваться золотистая корочка.

Начните готовить крем. Все ингредиенты лучше взбивать сразу после того, как вы достали их из холодильника.

Небольшое количество крема намажьте на поднос. Сверху положите первый корж. Далее – 50 граммов начинки. Чередуйте крем и коржи, формируя из них "башню".

80 граммов крема необходимо оставить для обмазки торта.

По завершении сборки оберните торт пищевой пленкой, а затем прибегните к помощи кольца, чтобы придать десерту нужную форму. Оставьте минимум на пять часов.

После этого выровняйте "Медовик" с помощью остатков крема. Поставьте десерт в холодильник.

Обрезки коржей пропустите через блендер. В конце посыпьте ими торт.