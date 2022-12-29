Шеф-повар раскрыл главный секрет настоящего оливье

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Хозяйкам на заметку

Известный шеф-повар, блогер Константин Оганезов решил поделиться парой советов по приготовлению салата оливье. Эксперт отошел от рецептуры, рассказав о главной уникальности этого легендарного новогоднего блюда.

Главная особенность этого салата – подручные ингредиенты. Сторонники аутентичного варианта – соленые огурцы и отварная говядина вместо колбасы – утверждают, что никаких иных вариаций оливье не предусматривает. Но не тут-то было.

Уникальность этого салата в его доступности – он готовится из базовых продуктов, которые имеются у вас под рукой.

"В этом и суть. Морковь, картофель и яйца найдутся почти у любой хозяйки в холодильнике. Зеленый горошек – тоже долговечная история. Пусть лежит дома хоть пять лет. Соленые огурцы – то же самое. Прелесть советского салат – все нужное у тебя в холодильнике. Или в подвале, или под раковиной", – указал шеф-повар.

"Правильный рецепт" – понятие к оливье неприменимое. Как и "правильный рецепт" борща. Кулинария в принципе не знает слова "неправильный" и всегда основывается на экспериментах. Речь идет вовсе не о подмене понятий. Ясно, что оливье – не мимоза. База всегда должна быть одинаковой.

"Совсем как с пастой – кто-то кладет больше сливок и меньше специй. Кто-то – наоборот. Вкус меняется, а блюдо – нет. С оливье – та же история. Самый главный секрет оливье – его заправка. Настоящий салат оливье нужно заправить жирным майонезом. Таким, что ложка стоит, если это домашний вариант", – рассказал шеф-повар.

Источник: Мослента ✓ Надежный источник

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