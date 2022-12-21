Селедка под шубой в форме торта: идеальное блюдо на Новый год

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Новый год не терпит новшеств, как известно. Однако никто не запрещает постоянно совершенствовать и доводить до ума праздничные традиции и блюда на праздничном столе. Предлагаем вам необычный рецепт селедки под шубой. Только в форме торта, а не в классическом виде.

Ингредиенты

  • Сельдь – две штуки;
  • Морковь – две штуки;
  • Картофель – три штуки;
  • Свекла
  • Яйца – три штуки;
  • Одна луковица
  • Майонез
  • Соль.

Способ приготовления


Первым делом отварите до мягкого состояния все овощи. Картофель – в мундире, а свеклу с морковью можно разрезать, чтобы они дошли до нужного нам состояния быстрее. Да и доставать их нужно раньше, чем картофель. Селедку очистим от костей и чешуи с потрохами. Филе начистим кубиками и сделаем из него первый слой в круглом блюде.

Добавляем лук, который необходимо мелко нарезать. Укладываем поверх селедки, затем – слой из очищенного от кожуры, натертого картофеля. Затем смазываем майонезом.

Крошим яйца, которые отвариваем вкрутую. Также приправляем морковью, а затем покрываем сверху наш торт свеклой. Верхушку лакомства также обильно покрываем майонезом. Последний штрих – посыпаем яичным желтком наш салат.

Приятного аппетита!

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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