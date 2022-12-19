"Оливье" в виде заливного: рецепт салата на новый лад

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Традиционный салат на Новый год – 2023 можно приготовить немного по-другому. "Утро" предлагает рецепт "Оливье" в виде заливного.

Продукты:

  • Ветчина или колбаса: 200 гр.;
  • Соленые огурцы – 2-3 средних;
  • Вареные яйца – 3 шт.;
  • Горошек консервированный – 100 гр.;
  • Желатин – 30 гр.;
  • Вареный картофель – 3 шт.;
  • Вареная морковь – 1 шт.;
  • Майонез для заправки;
  • Соль и перец по вкусу.
  • Вода – 120 мл.

Приготовление:

  1. Остудить и очистить яйца, морковь и картофель.
  2. Ветчину, вареные яйца, огурцы, морковь и картофель нарезать кубиками.
  3. Слить с горошка жидкость.
  4. Желатин замочить в 120 мл. воды, дать постоять. Затем поставить на огонь в кастрюльке и нагреть. Следите, чтобы желатин не закипел.
  5. Все нарезанные ингредиенты и горошек смешать, посолить и поперчить, добавить майонез.
  6. Затем вылить туда желатин, хорошо перемешать, разложить по формам.
  7. "Оливье" должен постоять в холодильнике не меньше трех часов, чтобы все застыло.

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