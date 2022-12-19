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Традиционный салат на Новый
год – 2023 можно приготовить немного по-другому. "Утро" предлагает рецепт "Оливье"
в виде заливного.
Ранее "Утро" делилось хитростью, которая поможет сделать еще вкуснее селедку под шубой.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...