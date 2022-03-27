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Заварной кулич не оставит
равнодушными тех, кто его попробует.
Мука: 600 граммов;
Сахар – 220 граммов;
Желтки – 6 штук;
Молоко – 350 миллилитров;
Сухие дрожжи – 12 граммов;
Сливочное масло – 120 граммов;
Цукаты – 70 граммов;
Изюм – 40 граммов;
Орехи – 30 граммов;
Цедра большого апельсина;
Коньяк или ром – 20 граммов;
Ванилин;
Кардамон;
Щепотка соли.
Чтобы куличи вышли пышными и нежными, важно использовать самую качественную муку и свежие дрожжи (проверьте срок годности на упаковке).
Перед приготовлением пасхального кулича замочите сухофрукты в коньяке на пару часов.
Для замешивания теста понадобится большая емкость. Просеять туда 100 граммов муки, далее добавить 100 граммов сахара и соль, перемешать.
250 миллилитров молока вскипятить и вылить в миску к муке и сахару. Перемешать миксером. Оставить немного остыть.
Оставшееся молоко немного согреть, растворить в нем дрожжи и чайную ложку сахара. Оставить в теплом месте минут на 15.
На водяной бане растопить масло, дать остыть.
В отдельной миске взбить желтки с оставшимся сахаром, масса должна побелеть.
Дрожжи, которые подошли, вылить в муку, добавить масло, смешать. Туда же – желтки. Всыпать оставшуюся муку, перемешать. Удобнее делать это с помощью миксера. Вымешивать тесто нужно минут 10.
Емкость с тестом накрыть и убрать в теплое место на час.
С апельсина снять цедру, орехи обжарить и измельчить ножом. Сухофрукты вынуть из коньяка и обсушить бумажным полотенцем, присыпать мукой.
Когда тесто поднимется, добавить туда цедру, орешки, сухофрукты и цукаты, а также специи. Как следует вымесить. Оставить еще на час.
Когда тесто поднимется, немного обмять.
Формы смазать маслом или застелить пергаментом. Заполнить тестом – оно должно занимать не больше трети формы. Оставить на расстойку еще на час. Следите, чтобы было тепло и не было сквозняка.
Выпекать куличи лучше при температуре 150 градусов. Время зависит от их размера – обычно от 40 минут до полутора часов.
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