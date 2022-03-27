Заварной кулич с цукатами – рецепт на Пасху-2022

Выпечка получается нежной и невероятно ароматной

Заварной кулич не оставит равнодушными тех, кто его попробует.

Продукты:

Мука: 600 граммов;

Сахар – 220 граммов;

Желтки – 6 штук;

Молоко – 350 миллилитров;

Сухие дрожжи – 12 граммов;

Сливочное масло – 120 граммов;

Цукаты – 70 граммов;

Изюм – 40 граммов;

Орехи – 30 граммов;

Цедра большого апельсина;

Коньяк или ром – 20 граммов;

Ванилин;

Кардамон;

Щепотка соли.

Приготовление:

Чтобы куличи вышли пышными и нежными, важно использовать самую качественную муку и свежие дрожжи (проверьте срок годности на упаковке).

Перед приготовлением пасхального кулича замочите сухофрукты в коньяке на пару часов.

Для замешивания теста понадобится большая емкость. Просеять туда 100 граммов муки, далее добавить 100 граммов сахара и соль, перемешать.

250 миллилитров молока вскипятить и вылить в миску к муке и сахару. Перемешать миксером. Оставить немного остыть.

Оставшееся молоко немного согреть, растворить в нем дрожжи и чайную ложку сахара. Оставить в теплом месте минут на 15.

На водяной бане растопить масло, дать остыть.

В отдельной миске взбить желтки с оставшимся сахаром, масса должна побелеть.

Дрожжи, которые подошли, вылить в муку, добавить масло, смешать. Туда же – желтки. Всыпать оставшуюся муку, перемешать. Удобнее делать это с помощью миксера. Вымешивать тесто нужно минут 10.

Емкость с тестом накрыть и убрать в теплое место на час.

С апельсина снять цедру, орехи обжарить и измельчить ножом. Сухофрукты вынуть из коньяка и обсушить бумажным полотенцем, присыпать мукой.

Когда тесто поднимется, добавить туда цедру, орешки, сухофрукты и цукаты, а также специи. Как следует вымесить. Оставить еще на час.

Когда тесто поднимется, немного обмять.

Формы смазать маслом или застелить пергаментом. Заполнить тестом – оно должно занимать не больше трети формы. Оставить на расстойку еще на час. Следите, чтобы было тепло и не было сквозняка.

Выпекать куличи лучше при температуре 150 градусов. Время зависит от их размера – обычно от 40 минут до полутора часов. 

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