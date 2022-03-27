Рецепт кулича с творогом и совет от повара

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Простой рецепт вкусного кулича с творогом и изюмом – справится даже неопытная хозяюшка.

Продукты:

Творог 9% – 125 гр.;

Сливочное масло – 100 гр.;

Мука пшеничная – 200 гр.;

Сахар – 100 гр.;

Яйцо – 1 шт.;

Изюм светлый – 100 гр.;

Ванилин;

Сода – треть чайной ложки;

Сок из четвертинки лимона;

Для глазури:

Желатин – половина чайной ложки

Сахар – 100 гр.;

Вода – 3 ст.л.;

Лимонный сок – несколько капель.

Приготовление:

Масло растопить на водяной бане. Яйцо взбить с сахаром и добавить немного остывшее масло. Перемешать, добавить творог. Чтобы творог стал более нежным, пропустите его через сито. Добавить промытый изюм, перемешать.

Соду погасить лимонным соком, добавить в чашу с тестом. Перемешивая, всыпать муку. Замесить однородное тесто.

Формы для куличей смажьте маслом или застелите пергаментом. Выложите тесто – оно должно занимать не больше 2/3. Дайте постоять минут 20.

Выпекать около получаса при 180 градусах (время приготовления зависит от размеров куличей).

Как приготовить глазурь для кулича:

Желатин залить столовой ложкой воды. Растворить сахар в двух столовых ложках воды (нагрейте в кастрюле). Когда сахарный сироп чуть остынет, добавить желатин и взбить миксером. Смесь должна стать белой и прибавить в объеме. Влить несколько капель лимонного сока, взбить еще минуту.

Покройте куличи желатиновой глазурью. Украшать нужно быстро, так как она моментально схватывается.

Совет от опытного повара – для выпечки кулича вместо сливочного масла можно положить хороший маргарин. Тесто это ничуть не испортит.

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