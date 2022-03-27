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Простой рецепт вкусного
кулича с творогом и изюмом – справится даже неопытная хозяюшка.
Творог 9% – 125 гр.;
Сливочное масло – 100 гр.;
Мука пшеничная – 200 гр.;
Сахар – 100 гр.;
Яйцо – 1 шт.;
Изюм светлый – 100 гр.;
Ванилин;
Сода – треть чайной ложки;
Сок из четвертинки лимона;
Желатин – половина чайной ложки
Сахар – 100 гр.;
Вода – 3 ст.л.;
Лимонный сок – несколько капель.
Масло растопить на водяной бане. Яйцо взбить с сахаром и добавить немного остывшее масло. Перемешать, добавить творог. Чтобы творог стал более нежным, пропустите его через сито. Добавить промытый изюм, перемешать.
Соду погасить лимонным соком, добавить в чашу с тестом. Перемешивая, всыпать муку. Замесить однородное тесто.
Формы для куличей смажьте маслом или застелите пергаментом. Выложите тесто – оно должно занимать не больше 2/3. Дайте постоять минут 20.
Выпекать около получаса при 180 градусах (время приготовления зависит от размеров куличей).
Желатин залить столовой ложкой воды. Растворить сахар в двух столовых ложках воды (нагрейте в кастрюле). Когда сахарный сироп чуть остынет, добавить желатин и взбить миксером. Смесь должна стать белой и прибавить в объеме. Влить несколько капель лимонного сока, взбить еще минуту.
Покройте куличи желатиновой глазурью. Украшать нужно быстро, так как она моментально схватывается.
Совет от опытного повара – для выпечки кулича вместо сливочного масла можно положить хороший маргарин. Тесто это ничуть не испортит.
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