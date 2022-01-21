Ароматная закуска готовится легко и быстро

Порой привычные, но любимые блюда надоедают. Тогда хочется разнообразить будничное домашнее меню, но в повседневной рутине не всегда есть на это время. Однако есть простой способ порадовать себя и домочадцев вкусным блюдом – приготовить сытный салат "Муравейник".

Ингредиенты

Куриное филе – 200 гр.

Картофель – две шт.

Сыр – 100 гр.

Помидор – одна шт.

Огурцы – две шт.

Зубчик чеснока.

Майонез, соль – по вкусу.

Способ приготовления

Курочку сварить, затем разделить мясо на длинные и тонкие кусочки. Картошку натереть соломкой, ополоснуть водой и обмакнуть бумажными салфетками, чтобы забрать лишнюю влагу. Затем жарить в растительном масле до золотистой корочки. Овощ лучше не солить и готовить небольшими порциями.

Сыр также тонко натереть. Также поступить с огурцами. Помидоры нужно порубить кубиками, избавившись от жидкой части. Если используете майонез, нужно смешать его с измельченным чесноком.

Теперь можно выкладывать салат. На низ тарелки положить половину курочки, сделать тонкую сеточку из майонеза. Сверху выложить половину огурца, его можно слегка посолить. Следом идет майонезная сеточка и помидор. Следующий слой – половина сыра. Затем все слои повторить из оставшихся ингредиентов.

Салат украшаем картофельной соломкой, чтобы она закрыла всю горку. Вокруг можно уложить укроп. Чтобы салат смотрелся симпатично, каждый новый слой нужно делать меньше в диаметре, чем предыдущий.

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