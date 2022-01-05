Эксперт советует первый день хорошо отлежаться

Прийти в себя после веселого и праздничного новогоднего застолья можно с помощью хорошего кефира, чашки чая и домашнего капустного рассола. Об этом рассказал психиатр-нарколог московского департамента здравохранения и Министерства здравоохранения Евгений Брюн.

Как указал эксперт, после похмелья важно хорошо отдохнуть – как следует выспаться и не обременять себя тяжелой физической работой, утомительной умственной деятельностью и иными нагрузками. Как правило, этого вполне достаточно, чтобы прийти в себя.

Однако, если легче никому не становится, поможет кефир и чашка некрепкого чая. Сахар добавлять не нужно – напиток окажет тонизирующий эффект, и недомогание пройдет.

Еще один вариант – нетяжелые бульоны с белковыми продуктами, холодец или омлет с низким содержанием жира.

"А еще рекомендую не огуречный, а именно капустный рассол. В нем содержится вещество, защищающее печень", – указал медик.

Критически важно не употреблять на следующий день спиртное – хоть Воланд и завещал жить по принципу Гиппократа и лечить подобное подобным, очередной прием горячительного окажет кратковременный положительный эффект. Потом станет еще хуже – вы можете отравиться алкоголем и провести праздники в больничной койке. В случае тяжелого отравления необходимо срочно вызвать бригаду скорой.

Страдающие гастритом россияне могут заменить аспирин янтарной кислотой, а первый день отлежаться дома. В целом же медики рекомендуют ограничиться на Новый год бокалом сухого – больше не стоит.

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