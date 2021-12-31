Без выпечки: новогодний десерт в виде шишек

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Угощение порадует всех гостей

Новый год практически на пороге. Уже завтра, 31 декабря, хозяйки приступят к приготовлению блюд для праздничного стола. Если вы еще не определились, какой десерт подать близким и гостям, то предлагаем вам рецепт угощения в виде еловых шишек.

Ингредиенты:

Печенье – 350 граммов,

Сахар – 50 граммов,

Сливочное масло – 50 граммов,

Какао-порошок – 30 граммов,

Молоко – 180 миллилитров,

Орехи,

Ванилин,

Сахарная пудра,

Сухой завтрак в виде шоколадных ракушек.

Приготовление:

Возьмите кастрюлю и смешайте в ней сахар, сливочное масло, какао, молоко и ванилин. Доведите до кипения на медленном огне. Не забывайте периодически помешивать смесь.

Как только глазурь начнет кипеть, засеките полторы минуты. По истечении нужного времени снимите кастрюлю с плиты.

Печенье и обжаренные орехи измельчите с помощью блендера. К получившейся сухой смеси добавьте глазурь. Хорошенько перемешайте.

Смочите руки, после чего слепите из массы конусы небольшого размера. Пришло время "превратить" угощение в еловые шишки.

Возьмите сухой завтрак. Аккуратно воткните ракушки в конусы, начиная от верха и спускаясь вниз.

В конце посыпьте десерт сахарной пудрой. Оригинальное угощение готово. Приятного аппетита! 

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