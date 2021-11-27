Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Многие эксперты указывают на то, что майонез является вредным продуктом. Однако данный ингредиент входит в состав основных новогодних блюд. Значит, пришла пора освоить новый рецепт – салат с семгой и авокадо, который отличается легкостью и необычным вкусом.
Семга – 200 граммов,
Свежий огурец – 100 граммов,
Болгарский перец – 100 граммов,
Авокадо – одна штука,
Красный репчатый лук – 30 граммов,
Салатный микс – 200 граммов,
Семена кунжута – 10 граммов.
Для заправки:
Мед – одна чайная ложка,
Соевый соус – четыре столовые ложки,
Дижонская горчица – одна столовая ложка,
Растительное масло – две столовые ложки.
Маринад для лука:
Яблочный уксус – пол чайной ложки,
Сахар и соль – по одной щепотке.
Нарежьте лук тонкими перьями и положите его в миску. Добавьте немного яблочного уксуса, всыпьте необходимое количество соли и сахара. Отложите тарелку в сторону – пока вы будете выполнять все необходимые шаги, лук успеет промариноваться.
Огурцы и перец нарежьте соломкой, а авокадо – ломтиками. Листья салата порвите на небольшие кусочки. Из семги вы должны получить ломтики одинакового размера.
Обжарьте кунжут на сковороде. Он должен стать слегка золотистым.
Возьмите глубокую миску. Смешайте в ней мед, соевый соус, горчицу и растительное масло. С помощью вилки хорошенько взбейте все ингредиенты.
Смешайте огурец, перец, листья салата и замаринованный лук. Начните собирать салат. Первый слой – часть овощной смеси. Полейте все небольшим количеством приготовленного соуса (1/3) и хорошенько перемешайте.
Второй слой – семга и авокадо. Следом идет овощной "ярус". Сверху снова положите рыбу и авокадо. Используйте оставшийся соус, а затем добавьте семена кунжута.
Ранее "Утро.News" поделилось рецептом салата в виде тигра на Новый год.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...