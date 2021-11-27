Рецепт легкого салата с семгой и авокадо без майонеза на Новый год

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Блюдо поможет разнообразить праздничное меню

Многие эксперты указывают на то, что майонез является вредным продуктом. Однако данный ингредиент входит в состав основных новогодних блюд. Значит, пришла пора освоить новый рецепт – салат с семгой и авокадо, который отличается легкостью и необычным вкусом.

Ингредиенты:

Семга – 200 граммов,

Свежий огурец – 100 граммов,

Болгарский перец – 100 граммов,

Авокадо – одна штука,

Красный репчатый лук – 30 граммов,

Салатный микс – 200 граммов,

Семена кунжута – 10 граммов.

Для заправки:

Мед – одна чайная ложка,

Соевый соус – четыре столовые ложки,

Дижонская горчица – одна столовая ложка,

Растительное масло – две столовые ложки.

Маринад для лука:

Яблочный уксус – пол чайной ложки,

Сахар и соль – по одной щепотке. 

Приготовление: 

Нарежьте лук тонкими перьями и положите его в миску. Добавьте немного яблочного уксуса, всыпьте необходимое количество соли и сахара. Отложите тарелку в сторону – пока вы будете выполнять все необходимые шаги, лук успеет промариноваться.

Огурцы и перец нарежьте соломкой, а авокадо – ломтиками. Листья салата порвите на небольшие кусочки. Из семги вы должны получить ломтики одинакового размера.

Обжарьте кунжут на сковороде. Он должен стать слегка золотистым.

Возьмите глубокую миску. Смешайте в ней мед, соевый соус, горчицу и растительное масло. С помощью вилки хорошенько взбейте все ингредиенты.

Смешайте огурец, перец, листья салата и замаринованный лук. Начните собирать салат. Первый слой – часть овощной смеси. Полейте все небольшим количеством приготовленного соуса (1/3) и хорошенько перемешайте.  

Второй слой – семга и авокадо. Следом идет овощной "ярус". Сверху снова положите рыбу и авокадо. Используйте оставшийся соус, а затем добавьте семена кунжута. 

Ранее "Утро.News" поделилось рецептом салата в виде тигра на Новый год. 

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