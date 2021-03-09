Легкий способ быстро напечь много блинов - видео

продолжениеФирменные блины от Бабкиной: певица поделилась рецептом
Простая хитрость сэкономит время домохозяйкам

В России начали отмечать масленичную неделю. Теперь в каждой квартире активно пекут блины, зазывают гостей и стараются удивить домашних особой выпечкой. Для того чтобы быстро напечь стопку блинов и приготовить целый блинный пир с различными начинками, можно прибегнуть к небольшой хитрости.

Сначала готовим тесто для блинов. Можно воспользоваться классическим вариантом.

Ингредиенты

Берем 2 яйца, пол-литра молока, 200 г муки, 1 ст. ложку сахарного песка, щепотку соли, 1 ч. ложку разрыхлителя теста, 3 ст. ложки растительного масла.

Пошаговый рецепт приготовления

Молоко подогреть, всыпать песок, добавить яйца, все взбить, а затем засыпать муку.

Следует помнить: если хотим получить тесто без комков, его постоянно нужно помешивать.

В смесь вливаем растительное масло и засыпаем разрыхлитель, перемешиваем. Когда тесто отдохнет минут 10, можно приступать к жарке блинов.

Лайфхак со сковородой

Здесь начинается самое интересное. Для того чтобы быстро нажарить стопку блинов, потребуется сковорода небольшого диаметра. Посуда должна быть хорошо вымыта со всех сторон. Жарить будем с помощью внешней части сковородки.

Итак, для начала разогреваем конфорку. Накрываем ее сковородой, так чтобы внешняя сторона дна осталась сверху. Смазываем его растительным маслом, а затем окунаем в посуду с тестом. Таким образом на сковороде образуется идеальный по толщине равномерный блинчик.

Снова ставим сковороду на конфорку днищем кверху и в таком виде жарим блин. Потом лопаточкой аккуратно снимаем угощение в тарелку и повторяем процедуру, пока в посуде не вырастит целая блинная башня.

Видео опубликовал ютуб-канал "Бери и делай".

Кстати, недавно был опубликован рецепт блинных мешочков. 

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей