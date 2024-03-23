Каким знакам зодиака лучше не давать в долг

С некоторыми не оберешься проблем

Поддержать финансово близкого человека – норма для добропорядочного россиянина. Многие спокойно дают в долг, когда это требуется. Однако некоторым благодетелям в итоге приходится сталкиваться с не самой приятной ситуацией. Обезопасить себя поможет гороскоп. Оказалось, что некоторым знакам зодиака лучше не давать долг.



Дева

Девы иногда бывают крайне легкомысленными и легко могут забыть о том, что воспользовались чужими деньгами. В результате человеку придется много раз напоминать о своей помощи, что весьма неприятно.

Лев

Львы – лидеры по жизни, наиболее яркие представители этого зодиакального круга считают, что им все должны. Лев и вовсе может посчитать, что людям следует испытывать радость от того, что им позволили помочь такому хорошему человеку.

Весы

Весы всегда сконцентрированы на своих проблемах. Они не станут серьезно переживать из-за того, что не могут вернуть деньги. При решении насущных задач этот вопрос будет стоять на самом последнем месте.