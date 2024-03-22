Год Темного лося: предсказание по славянскому годослову на 2024-й

Грядут серьезные перемены

Каждый человек что-нибудь, да слышал о восточных гороскопах, тем более о зодиакальных. Однако это далеко не весь перечень, который существует с незапамятных времен. Например, по славянскому гороскопу годослову, в этом, 2024-м году, наступил период Темного лося. Годослов – это не только гороскоп, но и календарь. Он делит время не на привычные периоды по 12 лет, а на отрезки по 16 лет.



Согласна преданию, Темный лось знаменует собой наступление периода перемен. Этот покровитель вступил в свои права накануне, 21 марта. В целом, Темный лось обещает позитивные изменения, главное, идти в ногу со временем и не упустить шанс переменить свою судьбу.

В первую очередь, в этом году люди столкнутся с необходимостью переоценить свои ценности. Возможно, какие-то сферы жизни были необоснованно лишены вашего внимания, это нужно исправить. Постарайтесь проанализировать свой подход ко всем важнейшим аспектам: семье, работе, родственникам, саморазвитию, познанию нового – и определите, где не дорабатываете.

Для того, чтобы расположить к себе Темного лося, старайтесь максимально рационально подходить к финансовым вопросам. Импульсивные траты в этом году могут привести к долгоиграющим плачевным последствиям. При этом год обещает быть счастливым и продуктивным для тех, кто честно трудится и готов к обоснованному риску.

К слову, ранее всплыло тревожное предсказание великого ученого Исаака Ньютона. Легендарная личность точно знала, когда мир ждет апокалипсис.