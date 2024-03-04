Невезучих знаков зодиака предупредили о проблемах в марте: откуда ждать беды

Невезучих знаков зодиака предупредили о проблемах в марте: откуда ждать беды
Фото: www.unsplash.com
Весна порадует далеко не всех

Март всегда ассоциируется с началом нового этапа и появлением возможности изменить свою жизнь к лучшему. После холодного зимнего сезона люди чувствуют прилив энергии и готовы на свершения. Однако для некоторых март станет периодом серьезных испытаний.

Лев


Беда подстерегает Львов в сфере личных отношений. Март может быть омрачен серьезным конфликтом с любимым человеком и даже разрывом связи. Представителям этого зодиакального круга не стоит искать виноватых на стороне. Обратите внимание на особенности своего характера и постарайтесь чаще идти на компромиссы.

Дева


Девы с особым вниманием должны отнестись к трудовой сфере. Март обещает принести с собой серьезные испытания в этой области. Для того чтобы не допустить катастрофу, внимательно следите за поведением коллег. Возможно, кто-то из окружающих точит на вас зуб. Работать спустя рукава в марте точно не стоит.

Козерог


Представителям этого зодиакального круга следует быть аккуратнее с активностями. В марте заметно повышается риск получить серьезную травму. Также Козероги могут подхватить инфекцию. Уделите максимальное внимание своему здоровью, чтобы не допустить беды.

К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, каких знаков зодиака в марте ждет любовное приключение.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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