Лунный календарь стрижек на март

Когда стричься по лунному календарю: прогноз на март
Фото:unsplash.com
Удача и благополучие не заставят себя долго ждать, если стричься в правильные дни

Правильно выбранная дата стрижки по лунному календарю позволит не только улучшить качество волос, но и благоприятно скажется на других сферах. Считается, что влияние спутника через волосы способно укрепить здоровье и даже улучшить финансовое положение. В какие дни марта можно менять прическу, а в какие лучше воздержаться, рассказала астролог Светлана Мишина. 

Первый месяц весны начнется и закончится убывающей луной, в этот период, как правило, волосы отрастают медленно. Поэтому любителям коротких причесок следует планировать стрижку на период с 1 по 9 и с 26 по 31 марта, отмечает специалист в области небесных тел. 

Ускорит рост волос растущая луна. Этот период в марте придется на даты с 11 по 24. В эти числа первого весеннего месяца отправляться в салон красоты нужно тем, кто планирует просто подравнять волосы и быстро вернутся к своей длине. 

Самыми благоприятными датами для стрижки, которые улучшат качество и здоровье волос, астролог Мишина назвала 13, 14, 17 и 26 марта. В эти дни также можно сделать химическую завивку или окрашивание, процедуры точно пройдут успешно. А вот воздержаться от похода к парикмахеру нужно 1, 2, 9, 17, 18, 19, 27, 28 и 29 марта. При этом 10 и 25 числа в полнолуние следует избегать любых манипуляций с волосами. Это может сильно навредить локонам. 

Ранее мы делились лунным календарем для косметических процедур в апреле. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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